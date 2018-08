Sontowski & Partner veräußert ehemaliges Dominikanerkloster in Nürnberg

Neuentwicklung des ehemaligen Dominikanerklosters

© Sontowski & Partner

Die Sontowski & Partner Group hat ein ehemaliges Dominikanerkloster in zentraler Altstadtlage in Nürnberg an einen privaten Investor verkauft. Das historisch bedeutsame Objekt, das derzeit vom Unternehmen saniert und in ein Wohnhaus mit 14 Wohnungen umgewandelt wird, konnte bereits vor Fertigstellung an ein Family Office veräußert werden.

Das Objekt befindet sich auf einem 1.200 m² großen Grundstück in der Nürnberger Burgstraße 6, in absoluter Top-Lage, zentral in der Nürnberger Altstadt und in unmittelbarer Nähe zur Kaiserburg. Das ehemalige Kloster, dessen Grundsubstanz aus der Epoche der Gotik (1250-1550) stammt, wird derzeit von der S&P Stadtbau GmbH, einer Tochter der Sontowski & Partner Group, zu 14 modernen Wohnungen mit Flächen zwischen 30 und 120 m² umgewandelt.



„Wir haben es hier mit einem stadtgeschichtlich höchst bedeutsamen Objekt zu tun. Es zählt in Teilen zu den ältesten erhaltenen Gebäuden Nürnbergs. Daher arbeiten wir in sehr enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalschutz zusammen. Das Gebäude wird komplett entkernt, die Fassade aufwendig saniert. Geplant sind 14 moderne Wohnungen, die harmonisch in die historische Substanz integriert werden“, erläutert Andreas Zeitler, Geschäftsführer der S&P Stadtbau GmbH.



Das Objekt wurde 2015 von Sontowski & Partner erworben. Es war zuletzt im Eigentum der Kirchenstiftung St. Sebald Nürnberg und wurde für das Dekanat genutzt. Das Dominikanerkloster selbst wurde um 1240 gegründet und 1543 aufgelöst. In der Folge war es in verschiedenen kirchlichen Nutzungen. Das Grundstück grenzt im westlichen Bereich an die Burgstraße, die zur Kaiserburg führt, im Norden an die Stöpselgasse, die mit dem Stadtmuseum das unmittelbare Zentrum der fränkischen Metropole bildet. Die Fertigstellung ist für Anfang 2020 geplant.



„Wir freuen uns, dieses für Nürnberg kulturhistorisch sehr bedeutsame Objekt entwickeln zu können. Die Kombination aus Historizität und modernem Wohnen macht das Objekt zur höchst attraktiven Wohnadresse und ist in dieser Lage, nur einen Katzensprung von Nürnbergs Wahrzeichen, der Kaiserburg entfernt, sicherlich einzigartig“, so Klaus-Jürgen Sontowski, Geschäftsführender Gesellschafter der Sontowski & Partner Group.