Sontowski & Partner und Mauss veräußern BayernStift an Charleston-Gruppe

BayernStift, ein Betreiber von derzeit 13 Seniorenwohnzentren, gehört künftig zum Pflegeheimbetreiber Charleston Holding aus Füssen. Rund 15 Jahre nach Gründung verkaufen Sontowski & Partner und die Mauss-Gruppe aus Erlangen das Gemeinschaftsunternehmen. Charleston ist auf Seniorenwohn- und Pflegezentren spezialisiert und betreibt derzeit 24 Einrichtungen. Hinter Charleston steht als Gesellschafter der schwedische Finanzinvestor EQT.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Sontowski & Partner GmbH BayernStift Charleston-Gruppe

Künftig werden sich die beiden Altgesellschafter mit BayernCare , ebenfalls ein Joint Venture von s&p und Mauss, auf die Entwicklung von Seniorenwohnzentren konzentrieren und diesen Geschäftszweig stark ausbauen. BayernCare hatte in der Vergangenheit vor allem Pflegeimmobilien für den Betreiber BayernStift entwickelt. Der Unternehmensname BayernStift wird fortgeführt. Für die Mitarbeiter, die betreuten Senioren und deren Angehörige soll sich nichts ändern. Neben den derzeit 13 Seniorenwohnzentren in sind aktuell drei neue Pflegeheime der BayernCare im Bau. Diese werden nach Fertigstellung ebenfalls von BayernStift betrieben.



Charleston, s&p und Mauss vereinbarten im Rahmen des Verkaufs eine langfristige Kooperation über die Zusammenarbeit bei Pflegeimmobilien. Die s&p- und Mauss-Tochter BayernCare soll auch in Zukunft Seniorenwohnzentren für BayernStift entwickeln. Ziel sind drei bis fünf neue Einrichtungen pro Jahr.



Zudem geben s&p und Mauss eine Erweiterung der Geschäftsfelder der BayernCare bekannt. Neben klassischen Seniorenwohnzentren als Kombination aus Pflegeeinrichtung mit seniorengerechtem Wohnen sollen künftig Bauträgertätigkeiten für ambulante Seniorenwohnungen sowie Ersatzbauten für bestehende, veraltete Einrichtungen an Bedeutung gewinnen. In Zukunft werden sich Ersatzneubauten nach Einschätzung der BayernCare zu einem bedeutenden Geschäftsfeld entwickeln, da durch die regulatorische Verschärfungen der bayerischen Verordnung zur Ausführung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (AVPfleWoqG) eine Schließung älterer und unwirtschaftlicher Einrichtungen absehbar ist. Hier ist BayernCare bereits mit verschiedenen Betreibern im Gespräch.



Robert Wießner, Geschäftsführer der BayernCare, sagt: „Die Anforderungen an Senioren- und Pflegeimmobilien sind einem erheblichen Wandel unterworfen. Neben regulatorischen Anforderungen machen auch die sich wandelnden Bedürfnisse der Bewohner – vom rüstigen Senior bis hin zum Pflegebedürftigen – ein stetiges Neudenken auf Seiten der Immobilienentwickler nötig. Deswegen ist es folgerichtig, dass wir uns mit der BayernCare breiter aufstellen, um in diesem Markt die besten Produkte zu entwickeln.“