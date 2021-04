Sontowski & Partner stellt Rewe in Ebermannstadt fertig

Die Sontowski & Partner Group hat mit dem Rewe-Markt das Nahversorgungszentrum am Oberen Tor in Ebermannstadt vollständig fertiggestellt. Der Markt wurde jetzt an den Betreiber, die ortsansässige Familie Mayer, übergeben. Das architektonisch aufwendig gestaltete Nahversorgungszentrum am Oberen Tor bietet nun auf insgesamt 2.580 m² ein umfangreiches Angebot für Ebermannstadt und die Umgebung. Der benachbarte Aldi wurde bereits 2019 fertiggestellt und ist seitdem in Betrieb.

