In unmittelbarer Nähe zum geplanten Siemens Campus in Erlangen entwickelt die S&P Commercial Development GmbH das gemischt genutzte Quartier Paul-Carré mit insgesamt rund 9.500 m² Mietfläche. Auf dem ca. 5.200 m² großen Grundstück an der Paul-Gossen-Straße 75 sind das Hotel „Niu Cure“ so

Fotos: Visualisierung Sontowski & Partner Group/ Urheber: AWorks



[…]