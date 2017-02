Sontowski & Partner startet neue Projekte in Nürnberg und Regensburg

Die Sontowski & Partner Group (S&P) steht mit zwei neuen Projekten in Nürnberg und Regensburg an der Startlinie. In Nürnberg startet der Bauträger auf dem neu erworbenen ehemaligen Betriebsgelände der Firma Eschenbach Optik GmbH mit der Planung für eine Wohnbebauung. In Regensburg ist der Investor indes über den Planungsprozess bereits hinaus und beginnt jetzt - nach dem Kauf des Erbbaurechts - mit der Revitalisierung des ehemaligen Max Bahr Baumarkt, aus dem ein Multi-Tenant Objekt werden soll. Neben der erfolgreichen Zukäufe kann sich Sontowski & Partner aber auch über den baurechtlichen Fortschritt auf dem ehemaligen Coca-Cola-Gelände in Nürnberg freuen.

Neuer Wohnraum für Nürnberg

Auf dem kürzlich durch Sontowski & Partner erworbenen 5.400 m² großen Betriebsgelände der Firma Eschenbach Optik GmbH nahe des Stadtparks in Nürnberg könnte in den nächsten Monaten der Weg für weiteren Wohnraum frei werden. Der Projektentwickler hat im Rahmen des Ankaufs bekannt gegeben, durch einen städtebaulichen Realisierungswettbewerb die Neuordnung des Grundstücks Schopenhauerstraße 10 planen zu lassen. Denkbar sei in diesem Fall eine Wohnbebauung, um dem knappen Angebot an Wohnraum in Nürnberg Rechnung zu tragen. „Nürnberg gehört, neben den Top-Metropolen Deutschlands, zu einer der wirtschaftsstärksten Regionen der Republik. Die Metropolregionen hat seit einigen Jahren positive Wanderungssalden zu verzeichnen. Die Nachfrage nach Wohnraum ist deutlich größer als das Angebot“, so Andreas Zeitler, Geschäftsführer der S&P Stadtbau GmbH. Geplant ist ein Investitionsvolumen von ca. 50 Mio Euro.



Erst im Dezember konnte sich der Projektentwickler über grünes Licht durch den Stadtplanungsausschuss für sein Vorhaben auf dem Ex-Coca-Cola-Gelände an der Ostendstraße/Cheruskerstraße im Stadtteil Mögeldorf freuen. In dem neu geplanten Quartier auf dem rund 20.000 m² großen Areal gegenüber dem Business Tower der Nürnberger Versicherung ist u.a. ein 18-stöckiger Wohnturm mit rund 350 Wohneinheiten sowie Büroflächen geplant. Sontowski & Partner hatte die innerstädtische Liegenschaft im Stadtteil Mögeldorf Anfang letzten Jahres erworben [Sontowski & Partner investiert 115 Millionen Euro in Nürnberg und Herzogenaurach] und einen Architektenwettbewerb durchgeführt. Nach Plänen des Architekturbüros RKW Rohde Kellermann Wawrosky wird dort nun für rund 80 und 90 Millionen Euro ein gemischt genutztes Quartier mit einem hohen Wohnanteil entstehen. Nach derzeitigem Planungsstand soll der Baustart noch bis zum Sommer erfolgen.



Baustart in Regensburg

In Regensburg ist der Investor indes weiter und hat bereits mit der Umwandlung des ehemaligen Max Bahr Baumarkts an der Frankenstraße 2c zu einem Multi-Tenant Objekt gestartet. „Wir haben bereits mit den Umbauarbeiten begonnen und planen das Objekt im Sommer an seine neuen Mieter übergeben zu können“, so Johannes Pohl, Geschäftsführer der S&P Retail Development GmbH.



Das Objekt wurde bisher ausschließlich von der 2013 Insolvenz gegangenen Baumarktkette Max Bahr genutzt. Seither stand das große Objekt leer. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Regensburg konnte nun eine langfristige Lösung für das Objekt gefunden werden. In diesem Zuge erwarb das Unternehmen zum Jahreswechsel das Erbbaurecht des Grundstücks und konnte bereits zwei namhafte Mieter gewinnen. Ankermieter wird die Baumarktkette Toom (9.000 m²) sowie die Fitnessstudiokette McFit (1.800 m²), die dort ihr Konzept „John Reed Fitness“ realisieren werden. Beide Filialisten unterhalten bereits eine Filiale in der Stadt, planen bislang nach eigenen Angaben aber nicht, diese im Rahmen der Neueröffnungen zu schließen. Durch die beiden Mietverträge steht derzeit nur noch eine Fläche von 340 m² Einzelhandels- und Gastronomiefläche frei. Insgesamt wird der Projektentwickler rund 13 Millionen Euro in den Umbau stecken.