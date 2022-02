Sontowski & Partner füllt Seetor City Campus

Die S&P Office Development hat für den Nürnberger Seetor City Campus weitere Flächen langfristig vermieten können. Mit Sonntag & Partner und KoKoNo sind zwei neue Mieter an Bord, die WTS-Gruppe wird ihre Mietfläche erweitern.

.

Mit der deutschlandweit agierenden Wirtschaftskanzlei Sonntag & Partner wurde ein langfristiger Mietvertrag über eine Mietfläche von über 1.500 m² abgeschlossen. Zusätzlich mietet die expandierende Restaurantkette KoKoNo eine rund 750 m² große Fläche für Gastronomie. Die WTS-Gruppe, die bereits im Oktober 2020 einen Vertrag über 900 m² unterzeichnet hatte [wir berichteten], erweitert ihre Flächen auf rund 1.400 m².



Die von Sonntag & Partner angemietete Bürofläche entlang der Ostendstraße verteilt sich auf den ersten und den zweiten Stock des Bauteils C inklusive eigener Dachterrasse. Der Mietvertrag wurde über zehn Jahre abgeschlossen. JLL war vermittelnd tätig.



Im Erdgeschoss wird die Restaurantkette KoKoNo ein Restaurant auf rund 750 m² inklusive einer 150 m² großen Terrasse eröffnen. Kokono betreibt bereits sehr erfolgreich mehrere Standorte in Süddeutschland. Die Restaurantkette hat sich auf panasiatische Küche spezialisiert und wird in ihrem Restaurant im Seetor auch eine hochwertige Bar betreiben. Auch hier konnte die S&P Office Development einen zehnjährigen Mietvertrag abschließen.



„Wir freuen uns, dass wir sowohl mit Sonntag & Partner als auch KoKoNo weitere attraktive Mieter gewinnen konnten“, so Sven Sontowski, Geschäftsführer der S&P Office Development. „Die hervorragende Sichtbarkeit und Erreichbarkeit des Seetor City Campus und das Quartierskonzept waren für beide Mieter ausschlaggebend.“



Auch die WTS-Gruppe ist von den Vorteilen des Standorts überzeugt und erweitert ihre Flächen daher um über ein Drittel der bereits angemieteten Fläche. Die Beratungsgesellschaft mit Fokus auf Steuerberatung und Financial Advisory wird nach Quartiersfertigstellung Mitte 2023 ca. 1.400 m² im Seetor City Campus beziehen. Nach Rewe [wir berichteten], Regus [wir berichteten] und dem MDK - Medizinischer Dienst der Krankenversicherung [wir berichteten] sind somit rund 55 Prozent der 25.000 m² umfassenden Gewerbefläche vermietet.



Der Seetor City Campus steht für ein zukunftsweisendes Konzept, in dem Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Essen gehen und Freizeitaktivitäten zusammenkommen. Eine Art Mikrokosmos in der Stadt. Das Projekt wird als Gemeinschaftsprojekt dreier Partner umgesetzt. Die Sontowski & Partner Group entwickelt ca. 25.000 m² Büro- und Gewerbefläche und Instone Real Estate realisiert die rund 200 frei finanzierten Wohnungen. Die GBI Wohnungsbau ist für die Entwicklung von 97 geförderten Wohnungen verantwortlich. Im Oktober vergangenen Jahres wurde der Grundstein für das Büroprojekt SeeTor Offices gelegt [wir berichteten]. Die Fertigstellung des gesamten Quartiers ist Mitte 2023 geplant.