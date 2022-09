Sontowski & Partner feiert Richtfest der Seetor Offices

Die Sontowski & Partner Group hat das Richtfest für die Nürnberger Seetor Offices gefeiert. Das Büroprojekt ist Teil des Seetor City Campus, eine der größten Quartiersentwicklungen in Nürnberg: Auf dem rund 19.000 m² großen Areal an der Nürnberger Ostendstraße realisiert der Projektentwickler bis Mitte 2023 ca. 25.000 m² Gewerbefläche.

