Der Musiktechnikspezialist Sonos eröffnet sein erstes Geschäft in Deutschland. Dazu hat das Unternehmen in Berlin 300 m² in der Oranienburger Straße 83 am Hackeschen Markt angemietet. Rund zwei Drittel sind als Verkaufsfläche eingeplant. Der Standort soll am 9. April 2018 eröffnen. JLL hat Sonos im Alleinauftrag beraten und die Anmietung vermittelt.

