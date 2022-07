Sonnenhotels pachtet erstes Hotel im Salzburger Land

Die PKF Hospitality Group hat einen neuen Betreiber für das Hotel „Zum Stern“ in Bad Hofgastein gewonnen. Neuer Pächter ist die Sonnenhotels-Gruppe, die im Juni das Hotel in der Weitmoserstraße 33 übernommen hat und eine langfristige Partnerschaft mit der Stadtquartier Real Estate Group und der Familie Antonic eingegangen ist. Für Sonnenhotels ist es das vierte Hotel in Österreich und das erste im Salzburger Land. Das 49-Zimmer-Hotel mit über 5.000 m² Bruttogrundfläche bietet ein Restaurant mit Terrasse, einen Spa- und Wellnessbereich mit Schwimmbad sowie einen Weinkeller.

.