Sonnek Engineering mietet neuen Firmenstandort in Wien

Office Centers OC5

© Modesta Real Estate

Modesta Real Estate konnte der Sonnek Engineering GmbH, einer international tätigen Fachfirma für Flüssigkeitstechnik, erfolgreich einen zusätzlichen Bürostandort im 5. Wiener Gemeindebezirk vermitteln. Die insgesamt ca. 550 m² große, hochmoderne Bürofläche befindet sich im Erdgeschoß des Office Centers OC5, direkt an der Wiedner Hauptstraße.

.

Das OC5 zeichnet sich, neben seinen hochwertig ausgestatteten, flexiblen Büroflächen auch durch seine gute Anbindung an Wiens Hauptverkehrswege aus. Durch die unmittelbare Nähe zum Matzleinsdorfer Platz sowie zum Margaretengürtel bietet das Office Center einen optimalen Anschluss an die wesentlichen Stadtanbindungen.



„Wir freuen uns, dass wir der Sonnek Engineering GmbH einen Standort in direkter Nähe zu ihrem bestehenden Headquarter vermitteln konnten und bedanken uns für die großartige Zusammenarbeit“, so Ing. Chiara Mai, B.A., zuständig für Büroimmobilien bei Modesta Real Estate.