Sonic Healthcare erwirbt Pathologie Trier

Sonic Healthcare Limited hat die Pathologie Trier, eine Pathologie-Praxis in Deutschland erworben. Die Pathologie Trier erwirtschaftet einen Jahresumsatz von etwa 20 Mio. Euro und beschäftigt etwa 160 Mitarbeiter, davon 24 Pathologen. Die Gruppe betreibt vier Laboratorien in Trier, Düsseldorf und Düren, wobei die beiden letzteren strategisch in großen Krankenhaus-Komplexen gelegen sind. Hengeler Mueller hat Sonic bei der Transaktion zu M&A und Gesellschaftsrecht beraten.

