Sondersitzung zum Düsseldorfer Opern-Neubau

Die Pläne für die Oper sind für vier Ratsausschüsse heute Thema in einer Sondersitzung im CCD Congress Center. Das Großprojekt an der Heine-Allee soll weiter vorangetrieben werden und sucht nun nach einer Mehrheit, denn am kommenden Donnerstag (15. Juni 2023) soll der Rat den Neubau des Opernhauses beschließen.

Die vom Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) ausgesprochene Empfehlung für die Realisierung des Neubauprojekts am alten Standort [wir berichteten] ist zum Streitfall geworden. „Die Haltung der Grünen sei für die schwarz-grüne Rathaus-Kooperation „belastend“, so Keller in einem Gespräch mit der Rheinischen Post.



Die Grünen haben angesichts der Entwicklungen in den letzten Monaten einen Kurswechsel hingelegt und sind zudem vor 14 Tagen aus dem Opernprogramm ausgestiegen. Ein Projekt in “Milliardenhöhe„ sei gegenüber den Bürgern in der gegenwärtigen Situation und zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu rechtfertigen.



Während die CDU das neue “Leuchtturmprojekt„ aber trotz der schlechten Haushaltsbilanz zügig vorantreiben will, wird nun im Rahmen des interdisziplinären Treffens weiterverhandelt. Während sich die FDP schon pro Neubauprojekt positioniert hat, schweigt sich die SPD aktuell noch aus. Während die politische Debatte auf Hochtouren läuft, bekommt das Neubauvorhaben Rückenwind seitens der IHK, die sich für das Projekt ausgesprochen hat. Für IHK-Präsident Andreas Schmitz ist die Oper eine große Chance für die Stadt. Als Magnet für Künstler aus aller Welt könne sie die Internationalität der Stadt unterstreichen. Das Bauwerk sollte eine einzigartige, architektonischen Handschrift haben, um ein neues Wahrzeichen der Stadt zu gestalten. “Wenn dies gelingt, wird die Oper einen messbar erfolgreichen Mehrwert für Handel, Dienstleistungen und Tourismus in der Stadt bieten. Die kulturelle Bedeutung einer neuen Oper wird somit durch ihre wirtschaftliche Bedeutung für die Stadt Düsseldorf bereichert. Selbstverständlich gehört zu einem solchen Projekt, dass es multifunktional einsetzbar und somit zukunftsfähig ist. Die Finanzierung muss langfristig und verlässlich planbar sein. Zur Realisierung braucht es ein professionelles Projektmanagement, möglicherweise auch einen Public Private Partnership-Ansatz. In dieser Form wurden bereits wichtige Stadtentwicklungsprojekte in Düsseldorf realisiert.", so Schmitz.