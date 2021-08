Die Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH hat eine weitere Filiale ihrer Baumarkt-Discounter-Kette Sonderpreis Baumarkt eröffnet. Der Markt am Standort Hoyerswerda in Sachsen startete kürzlich mit dem Verkauf. Das neue Geschäft in der Straße Grünewaldring 1 (in der Grünewald-Passage) stellt auf einer Fläche von rund 1.200 m² ca. 9.000 verschiedene…

[…]