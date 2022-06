Die Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH hat zwei weitere Filialen ihrer Baumarkt-Discounter-Kette Sonderpreis Baumarkt eröffnet. Die Märkte starteten am 27. Juni an den Standorten Tostedt und Rheda-Wiedenbrück mit dem Verkauf. Die neuen Geschäfte in der Zinnhütte 9 in Tostedt sowie in der Hauptstraße 129 in Rheda-Wiedenbrück stellen auf einer Fläche

[…]