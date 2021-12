Sonderpreis Baumarkt eröffnet neue Filiale in Lübz

Die Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH hat eine weitere Filiale ihrer Baumarkt-Discounter-Kette Sonderpreis Baumarkt am Standort Lübz eröffnet. Das neue Geschäft in der Straße Am Fuchsberg stellt auf einer Fläche von rund 760 m² ca. 9.000 verschiedene Artikel für die Kunden bereit.

Die Fishbull GmbH betreibt mit der Einzelhandelskette Sonderpreis Baumarkt ca. 300 Baumärkte in ganz Deutschland – davon rund 160 selbstständige Franchise-Märkte. Das 2005 gegründete Unternehmen hat ein in Deutschland einzigartiges Konzept: Die Baumärkte von Sonderpreis Baumarkt sind meist nur jeweils zwischen 650 bis 1200 m² groß.