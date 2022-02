Sonderpreis Baumarkt eröffnet neue Filiale in Barntrup

Weiter auf Expansionskurs: Die Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH eröffnet eine weitere Filiale ihrer Baumarkt-Discounter-Kette Sonderpreis Baumarkt. Der Markt entsteht aktuell am Standort Barntrup und startet am 21. Februar mit dem Verkauf. Das neue Geschäft in der Alverdisser Straße 7 stellt auf einer Fläche von rund 700 m² ca. 9.000 verschiedene Artikel für die Kunden bereit.

„Ob Heimwerker, Renovierer oder Gärtner: Bei uns findet jeder die benötigten Teile für sein Vorhaben. Durch unser kompaktes Raumkonzept halten wir die Marktkosten und unsere Preise sehr niedrig – trotz hoher Produktqualität“, sagt Franz Fischer, Geschäftsführer von Fishbull. Zuletzt hatte die Einzelhandelskette Ende letzten Jahres eine neue Filiale in Lübz eröffnet [wir berichteten].