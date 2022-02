Sonderpreis Baumarkt eröffnet neue Filiale in Bad Oyenhausen

Die Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH eröffnet eine weitere Filiale ihrer Baumarkt-Discounter-Kette Sonderpreis Baumarkt. Nach der neuen Filiale in Barntrup, die im Februar eröffnet [wir berichteten], entsteht nun ein neuer Markt am Standort Bad Oeynhausen, der am 07. März mit dem Verkauf startet.

.

Das neue Geschäft in der Straße Alter Rehmer Weg 22 stellt auf einer Fläche von rund 780 m² ca. 9.000 verschiedene Artikel für die Kunden bereit – dazu gehören unter anderem Kleineisenwaren, Farben, Malerzubehör, Werkzeuge sowie Produkte aus den Bereichen Garten, Auto, Hobby und Haushalt.