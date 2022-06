Die Fishbull Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH eröffnet zwei weitere Filialen ihrer Baumarkt-Discounter-Kette Sonderpreis Baumarkt. Die Märkte entstehen aktuell an den Standorten Torgau und Meppen und starten am 13. Juni mit dem Verkauf. Die neuen Geschäfte in der Straße Kiebitzweg 2a in Torgau sowie in der Lathener Straße 5 in Meppen

[…]