Sonar wird Asset Manager für Düsseldorfer Gridd

Die Sonar Real Estate ist mit dem Asset Management für das Düsseldorfer Bürogebäude „Gridd“ betraut. Der Auftrag beinhaltet auch das Vermietungsmanagement des Objekts mit einer Büromietfläche von circa 58.000 m². Sonar konnte bereits den Mietvertrag mit der Helaba über circa 8.000 m² verlängern.

