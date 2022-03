Sonar verpflichtet Christina Diehl zur Director Asset Management

Christina Diehl

Die Sonar Real Estate GmbH engagiert Christina Diehl als Director Asset Management für das Frankfurter Team. In ihrer Funktion übernimmt sie in erster Linie Verantwortung für die vom Unternehmen gemanagte Landmark-Immobilie „The Squaire“ am Frankfurter Flughafen [wir berichteten].

.

Die seit 20 Jahren im Immobilienbereich tätige Expertin berichtet direkt an den Geschäftsführer Holger Hosang, der gleichzeitig Leiter der Region Mitte-Süd von Sonar Real Estate ist. Vor ihrem Wechsel zu Sonar Real Estate war sie zuletzt bei Curzon Advisers GmbH als Director Asset Management Germany, Sweden, Netherlands, Luxembourg tätig. Zu ihren weiteren Stationen gehören unter anderem GE Capital Real Estate, Imoplan Immobilien- Verwaltungsgesellschaft mbH und CRE Resolution.



„Wir freuen uns, mit Christina Diehl eine erfahrene Mitarbeiterin mit internationaler Expertise gewonnen zu haben. Das ist für uns als Unternehmen mit Kunden aus ganz Europa besonders wertvoll. Sie wird unser nun 6-köpfiges Frankfurter Team ganz sicher bei künftigen Aufgaben mit ihrem Know-how hervorragend unterstützen“, kommentiert Holger Hosang, Geschäftsführer von Sonar Real Estate.