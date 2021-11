Sonar vermietet rund 1.920 m² im Upper Sendling

Die Sonar Real Estate GmbH hat in seiner Funktion als Asset Manager im Auftrag eines institutionellen Investors 1.920 m² Fläche in der Büroimmobilie „Upper Sendling“ vermietet. Neuer Nutzer in dem Objekt in der Aidenbachstraße 54-56 im Süden der bayerischen Landeshauptstadt ist ein moderner Mobilitätsdienstleister. Savills war als Maklerunternehmen beratend tätig.

.

Das 2001 errichtete „Upper Sendling“ befindet sich auf einem rund 4.400 m² großen Grundstück und umfasst rund 10.850 m² Mietfläche. Das Objekt im Süden Münchens verfügt über eine zweigeschossige Tiefgarage mit 153 Pkw-Stellplätzen.



Es ist über eine direkt vor dem Gebäude befindliche Haltestelle der U-Bahn-Linie 3 an den ÖPNV angebunden. Autofahrer gelangen über die angrenzende Boschetsrieder Straße auf den Mittleren Ring zur Autobahn A 95.