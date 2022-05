Sonar Real Estate hat in seiner Funktion als Asset für den SIS Stuttgarter Immobilien-Spezialfonds rund 2.450 m² Fläche im „Upper Sendling“ langfristig vermietet. Neuer Nutzer in dem Objekt ist eine Krankenkasse. Damit steigt der Vermietungsstand in der 2001 errichteten Immobilie auf 96 Prozent.

Fotos: Sonar Real Estate



