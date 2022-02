Die Sonar Real Estate GmbH hat in den ersten zwölf Monaten seit ihres Spin-off aus Barings ihre Assets under Management von 1,2 Mrd. Euro auf 2,5 Mrd. Euro erhöht. Das entspricht einer Steigerung von 108 Prozent. Dafür sorgte unter anderem die Beauftragung für das Asset Management des „Squaire“ in

[…]