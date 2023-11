Nach nur sechs Monaten Bauzeit haben Sonar Development und die Four Points Development Richtfest für ihren Hotelneubau in Kelsterbach gefeiert. Das Hotel in der Fujiallee, am südwestlichen Stadtrand von Frankfurt am Main, soll bis Ende 2024 fertiggestellt werden und nach Abschluss der Bauarbeiten 175 Zimmer umfassen.

[…]