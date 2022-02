Sonar und Angelo Gordon erwerben Objekt in Berlin

Sonar Real Estate und Angelo Gordon haben in Berlin-Lichtenberg ein Multi-Tenant-Objekt für ein gemeinsames Joint Venture erworben. Verkäuferin ist die Walter Beteiligungen und Immobilien AG, die die Immobilie zwischen 2018 und 2021 als Value Add Projekt für circa 7 Mio. Euro saniert und in der Mieterstruktur optimiert hat. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.