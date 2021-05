Sonar übernimmt Asset Management für The Squaire

Sonar Real Estate ist mit dem operativen Asset Management der Landmark-Immobilie The Squaire am Frankfurter Flughafen betraut worden. Das Unternehmen wird das Management der Immobilie gemeinsam mit dem Immobilienmanagement von Fraport steuern. Die Fraport AG ist gleichzeitig der Erbbaurechtsgeber des Grundstücks und betreut die Landmark-Immobilie bereits seit ihrer Errichtung erfolgreich als Property Manager. Eigentümer ist seit Ende 2019 ein koreanische Investorenkonsortium [wir berichteten].

.

„Das The Squaire ist eine der bekanntesten Gewerbeimmobilien in Deutschland. Mit dem operativen Asset Management dieses einzigartigen Komplexes betraut zu werden, ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe - gerade jetzt, wo die Corona-Pandemie die Immobilienbranche vor besondere Herausforderungen stellt“, kommentiert Christoph Wittkop, CEO von Sonar Real Estate.



Das The Squaire stellt ein architektonisches Meisterwerk mit einer Länge von 660 Metern dar und ist bis zu 65 Meter breit sowie 45 Meter hoch. Die Immobilie wurde zwischen 2007 und 2011 nach den Plänen von JSK International Architekten errichtet und umfasst auf elf Stockwerke verteilt eine Gesamtmietfläche von rund 143.000 m². Davon entfallen rund 93.400 m² auf Büro- und circa 5.900 m² auf Einzelhandels- und Gastronomieflächen.



Die Liegenschaft beherbergt auch zwei Hilton-Hotels mit 583 Zimmern, 3 Restaurants und prestigeträchtigen Konferenzräumen mit einer Kapazität von bis zu 200 Personen. Integriert in den Komplex ist „The Squaire Parking“, das für Mieter und Besucher 3.125 Parkplätze auf insgesamt neun Ebenen bereithält. Es wurde als erstes Parkhaus in Europa mit dem LEED-Zertifikat in Gold ausgezeichnet.



„Wir haben uns vorgenommen, schnellstmöglich die Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Nutzern und Mietern zu erhöhen. Maßnahmen hierfür sind die Entwicklung und Umsetzung neuer Flächenkonzepte sowie eine weitere Verbesserung des Mietermix und des Dienstleistungsangebotes“, erläutert Holger Hosang, Geschäftsführer von Sonar Real Estate und für die Bereiche Transaction und Asset Management zuständig, die anstehenden Vorhaben.



Ankermieter sind neben den Hilton-Hotels die KPMG, Michelin, Atos und Porsche Consulting. Unter den weiteren Nutzern befinden sich renommierte Unternehmen wie Nemak, Arthur D. Little, REWE, Rossmann und Plug and Work.