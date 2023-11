Sonar RE investiert im Münchener Zielstattquartier

Lange wurde verhandelt, jetzt ist der off-market Deal in trockenen Tüchern: Sonar Real Estate hat für ein Joint Venture mit einem institutionellen Investor im Zielstattquartier investiert. Verkäufer des 21.000 m² großen Bürogebäudes ist der Investmentmanager Global Gate Capital, der trotz des Verkaufs aber betont, dass Deutschland auch weiterhin im Mittelpunkt seiner Investitionsstrategie steht.

