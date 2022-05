Sonar grÃ¼ndet Projektentwicklungstochter

Die Sonar Real Estate stärkt mit der Gründung der Sonar Development GmbH den Geschäftsbereich Projektentwicklung. Geführt wird die neue Gesellschaft künftig von Daniel Jäde und Steffen Wittwer. Das Unternehmen wird neben eigenen Projekten vor allem auch Joint Ventures mit deutschen und ausländischen institutionellen Investoren sowie Family Offices eingehen, um Neubauentwicklungen und Revitalisierungsprojekte zu realisieren. Gleichzeitig agiert die Gesellschaft auch als interner Entwicklungspartner für die Sonar Real Estate.

„Die Kompetenz zur Umsetzung auch von größeren Bauprojekten im eigenen Unternehmen zu haben, ist von Beginn an eine der Säulen unseres Geschäftsmodells. Mit der Gründung einer separaten Gesellschaft für diese Aktivitäten unterstreichen wir die Bedeutung dieses Bereiches für uns und reagieren gleichzeitig auf die bereits steigende Nachfrage dieser Leistung. Die Notwendigkeit einer Sanierung und Anpassung an ESG-Standards wird bei einer Reihe von Bestandsobjekten zunehmend offensichtlich. Zusätzlich bieten wir so unseren Kunden, die einen Value-add- oder opportunistischen Ansatz verfolgen, gebündelte Kompetenz und zuverlässige Qualität bei der Umsetzung ihrer Vorhaben,“ erläutert Christoph Wittkop, Geschäftsführer von Sonar Real Estate, eine der Intentionen der Unternehmensgründung.



Aufgrund von fortschreitender Digitalisierung, neuen Ansprüchen in Bezug auf Work-Life-Balance und Nachhaltigkeit sowie veränderten Nutzerbedürfnissen beispielsweise beim Wohnen und Einkaufen müssen viele klassische Immobilienkonzepte überdacht werden und neue Assetklassen werden zukünftig an Bedeutung gewinnen. Hier spürt Sonar Development neue Trends und Opportunitäten auf und greift dabei für die Umsetzung der Projekte auf die bereits bei Sonar Real Estate bestehende Organisationstruktur zurück. Damit ist zudem sichergestellt, dass die Projektentwicklungen deutschlandweit direkt vor Ort personell betreut werden können.



Zu den ersten Projekten, die die Sonar Development GmbH umsetzen wird, gehört unter anderem die Revitalisierung des aktuell leerstehenden Landmark-Bürogebäude „Prisma“ in Frankfurt. Sonar Real Estate hatte das Objekt in der Hahnstraße 55 vor Kurzem im Joint Venture mit einem von Patron Capital Advisers beratenen Fonds erworben [wir berichteten]. Ziel ist es, das 42.450 m² Mietfläche umfassende Gebäude unter Nachhaltigkeitsaspekten zu modernisieren.