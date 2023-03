Sonar gewinnt fünf Vermietungsaufträge

Sonar Real Estate ist mit dem Vermietungsmanagement von fünf Büroobjekten in Düsseldorf und Umgebung beauftragt worden. Kunden sind drei verschiedene Eigentümer. Eine der wichtigsten Aufgaben für Sonar besteht darin, potentielle Mieter zu identifizieren und die noch verfügbaren Mietflächen in den einzelnen Objekte an Nutzer zu vermitteln.

Das umfangreichste Einzelmandat betrifft die Büroneubauten „Alto Medienhafen“ in der Kesselstraße 3 und „Largo Medienhafen“ in der Kesselstraße 5-7 sowie das benachbarte, vom Architekten Renzo Piano gestaltete Objekt „Float“ in der Speditionstraße 15 im Düsseldorfer Medienhafen. Die drei Immobilien stammen aus dem Portfolio der Immofinanz und wurden im Zeitraum von 2019 bis 2021 fertiggestellt. Zusammen haben sie eine vermietbare Fläche von 88.000 m².



Sonar wurde außerdem mit dem Letting Management des „Seasar Office“ im Büromarktgebiet Seestern beauftragt. Das kürzlich grundsanierte Objekt am Seestern 18 aus dem Jahr 1985 ist Bestandteil eines Fonds, der von einem international aktiven Investmentmanager beraten wird. 7.000 m² der insgesamt 13.000 m² sind zur Zeit noch verfügbar.



Das dritte Mandat wurde von ARA Europe Private Markets für den Neubau „Square“ (Fertigstellung 2022) am Bürostandort „Schwarzbach Quartier“ in Ratingen-Ost vergeben. In dem Neubauquartier sollen innerhalb weniger Jahre nach Plänen von HPP Architekten insgesamt 99.500 m² Bruttogeschossfläche entstehen. Im „Square“ sind von 19.000 m² Fläche derzeit 17.700 m² belegt, nachdem es Sonar in diesem Jahr bereits gelungen ist, mit NGK einen neuen Großmieter mit 5.600 m² für das Objekt in der Balcke-Dürr-Allee 6 zu gewinnen [wir berichteten].