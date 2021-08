Sonar, DW und Rockspire managen Summit-Portfolio

Tristan Capital Partners hat das Asset-Management-Mandat für das Summit-Portfolio an ein neu gegründetes JV von DW Real Estate, Rockspire und Sonar Real Estate vergeben. Bereits bei der Due Diligence und beim milliardenschweren Ankauf des Portfolios [wir berichteten] hatten die drei mit dem von Tristan beratenen Fonds „EPISO 5“ zusammengearbeitet und sich als Co-Investoren engagiert.

"Das Joint Venture aus DW, Rockspire und Sonar wird mit seinen lokalen Teams das Asset Management und die Verkaufsaktivitäten übernehmen. Wir freuen uns auf die Umsetzung des Businessplans, und auf die eingespielte Zusammenarbeit mit dem Tristan Team, insbesondere auch mit Neuzugang Oliver Kunze, der für dieses Portfolio verantwortlich sein wird “, kommentiert Christoph Wittkop von Sonar Real Estate im Namen des Joint Ventures.



Das diversifizierte Portfolio, das über ganz Deutschland verteilt ist, umfasst insgesamt rund 631.000 m² Mietfläche. Davon entfallen rund 60 Prozent auf Büro- sowie 30 Prozent auf Lager- und Industrieflächen. Die verbleibenden 10 Prozent verteilen sich auf Fachmarktzentren und gemischt genutzte Objekte. Die Immobilien befinden sich entweder in attraktiven Lagen in und um die Top-7-Städte Deutschlands, oder in B-Lagen beziehungsweise Teilmärkten, die sich durch einen geringen Leerstand und eine stabile Nachfrage bei deutschen und internationalen Unternehmen mit hoher Liquidität auszeichnen.



Die Liegenschaften verfügen über ein diversifiziertes und solides Nutzungsprofil mit insgesamt mehr als 300 Mietern aus wirtschaftlich stabilen Sektoren. Das Portfolio bietet signifikante Wertschöpfungsmöglichkeiten, einschließlich des Potenzials für die Entwicklung von Wohn-, Büro- und Industrieobjekten in Märkten, in denen Tristan Capital Partners sowie die drei Partner bereits einen erfolgreichen Track Record vorweisen können.