In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 hat Sierra sein Portfolio an verwalteten Assets in Europa und Marokko vergrößert und diversifiziert. Insgesamt hat das Unternehmen 23 neue Verträge abgeschlossen, davon elf für Property Management Dienstleistungen und zwölf für die Vermietung. Die Leistungen werden für institutionelle und private Investoren erbracht.

[…]