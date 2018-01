Sonae Sierra verkauft portugiesische Shopping Center

Sonae Sierra und Ocidental sind eine Partnerschaft eingegangen, um die Einkaufszentren MaiaShopping in Águas Santas und GuimarãeShopping in Guimarães vom Sierra Fonds zu erwerben. Ocidental wird die Mehrheitsbeteiligung an den Assets halten. Sonae Sierra wird das Management der beiden Einkaufszentren übernehmen.

.

Das Shopping Center MaiaShopping nahe Porto wurde vor 20 Jahren eröffnet. Es verfügt über mehr als 90 Ladengeschäfte, die sich auf 28.252 m² (Bruttomietfläche) verteilen. Das Shopping Center GuimarãeShopping stammt aus dem Jahre 1995. Es hat mehr als 100 Shops und weist eine Bruttomietfläche von 28.819 m² auf.



„Diese Partnerschaft zielt darauf ab, Immobilien zu erwerben und diversifizierte Assets zu halten, die im Einklang mit unserer Akquisitionsstrategie sind. Das Investment, begleitet durch AG Real Estate, ermöglichte es Ocidental, bei beiden Assets die Mehrheit zu halten, während unser Partner Sonae Sierra für das Management zuständig ist“, so Nelson Machado, Bancassurance, Life and Pensions CEO, Executive Board of Ageas Portugal.