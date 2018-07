Sonae Sierra und Bluehouse entwickeln das Fashion City Outlet in Larissa

In Larissa eröffnet mit dem Fashion City Outlet das erste Outlet Center in der griechischen Region Thessalien. Das Center präsentiert ein vielfältiges Mode- und Entertainmentangebot für die Einwohner und Besucher der Region rund um die Städte Larissa, Karditsa, Trikala und Volos. Das neue Outlet Center wird entwickelt von Sonae Sierra und Bluehouse Capital. Beide Unternehmen besitzen umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung von Einkaufs- und Entertainmentprojekten in Griechenland und 18 Ländern weltweit.

.

Die Eröffnung des Fashion City Outlet ist im Herbst 2018 geplant. Das Center wird ganzjährig in 70 Shops Bekleidung und Schuhe ausgewählter Marken zu deutlich reduzierten Preisen anbieten. Unter ihnen sind führende griechische und internationale Unternehmen, von denen einige zum ersten Mal in der Region vertreten sein werden. Auch ein Elektronikfachmarkt von Media Markt wird entstehen. Das neue Outlet bietet außerdem ein Kino mit drei Sälen, einen „Volta Fun Town“ Spielplatz sowie eine große Auswahl an Restaurants und Cafeterias.



Sonae Sierra und Bluehouse Capital werden 9 Millionen Euro in die Renovierung und Erneuerung der bestehenden Anlagen investieren. Das neue Fashion City Outlet wird auf 20.000 m² erweitert und erhält einen Parkplatz mit 1.600 kostenlosen Plätzen. Das Einzugsgebiet umfasst 900.000 Einwohner.



Von dem Fashion City Outlet wird nicht nur die lokale Wirtschaft sondern auch die lokale Bevölkerung profitieren. Mit dem Center werden mindestens 600 neue Arbeitsplätze geschaffen, die vorrangig den Anwohnern angeboten werden sollen. Auch wird erwartet, dass das Center den lokalen Markt unterstützt, da es Kunden und Besucher aus weiteren Regionen anziehen wird.