Sonae Sierra steigert Umsatz um Ã¼ber 6 Prozent

360 neu abgeschlossene oder verlÃ¤ngerte MietvertrÃ¤ge Ã¼ber insgesamt 108.400 mÂ², mehr als 130 Millionen Besucher jÃ¤hrlich und ein betreutes Portfolio von rund 1 Million mÂ²: Sonae Sierra meldet fÃ¼r 2025 deutliche Leistungskennzahlen bei Vermietung, Frequenz und Umsatz. Das Unternehmen verwaltet bundesweit 19 Einkaufszentren im Auftrag Dritter.

.

Im Jahresverlauf 2025 wurden Ã¼ber alle Center hinweg 360 neue MietvertrÃ¤ge und VerlÃ¤ngerungen mit einer FlÃ¤che von insgesamt 108.400 mÂ² abgeschlossen. Davon entfielen rund 35.000 mÂ² auf 172 Neuvermietungen und etwa 73.400 mÂ² auf 188 MietvertragsverlÃ¤ngerungen. Damit zÃ¤hlt der betreute Center-Bestand von Sonae Sierra zu den fÃ¼hrenden in Deutschland.



Durch die Ãœbernahme von REM, der Managementsparte von Unibail-Rodamco-Westfield, im Oktober 2025 ist Sonae Sierra zum zweitgrÃ¶ÃŸten Manager von Einkaufszentren im Eigentum Dritter in Deutschland geworden. Das Unternehmen managt seither bundesweit ein Portfolio von 19 Einkaufszentren mit einer GesamtflÃ¤che von rund 1 Million mÂ² und begrÃ¼ÃŸt insgesamt Ã¼ber 130 Millionen Besucher pro Jahr.

â€žDie erfreulichen Kennzahlen zeigen, dass wir ein sehr leistungsfÃ¤higes und stabiles Portfolio in Deutschland managen. Wir werden alle Center im Einklang mit den GeschÃ¤ftszielen der EigentÃ¼mer auf Erfolgskurs halten, sie wertschÃ¶pfend managen und ihr Potenzial weiter hebenâ€œ, sagt Christine Hager, Director Property Management in Deutschland und Mitglied der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung bei Sonae Sierra.



â€žDie positive Entwicklung der Standorte bestÃ¤tigt einmal mehr, dass die Akquisition der Managementsparte der richtige Schritt war, um unsere Expansionsstrategie umzusetzen und eine fÃ¼hrende Marktposition einzunehmen.â€œ



â€žUnsere Standorte sind attraktiv fÃ¼r HÃ¤ndler und stark nachgefragt. Unsere innovativen Vermietungskonzepte, unsere Erfahrung und KreativitÃ¤t, mit der wir individuelle LÃ¶sungen fÃ¼r die BedÃ¼rfnisse der Mieter und EigentÃ¼mer erarbeiten, fÃ¼hrten zu den Vermietungserfolgen. Wir werden die AufenthaltsqualitÃ¤t in den Centern durch starke Miet- und Nutzungskonzepte weiter steigern und so Mehrwert fÃ¼r Mieter, EigentÃ¼mer und Kunden schaffenâ€œ, sagt Dirk von der AhÃ©, Head of Leasing in Deutschland.



