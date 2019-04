Sonae Sierras Nachhaltigkeitsmaßnahmen zahlen sich aus

Im Jahr 2018 belegen die wirtschaftlichen und operativen Ergebnisse von Sonae Sierra eine stabile Performance und eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie. Auch habe das Unternehmen die Fähigkeit bewiesen, „durch Nachhaltigkeitsmaßnahmen gemeinsame Werte zu schaffen und zugleich gute finanzielle Ergebnisse zu erzielen.“

Sonae Sierra engagiert sich seit über 20 Jahren für die Umwelt und soziale Aspekte und setzte dabei Maßnahmen für Energie-, Wasser- und Abfalleffizienz sowie zum Wohlbefinden um und integrierte das Thema Nachhaltigkeit in seine Geschäftsstrategie. 2018 verbesserte das Unternehmen die Öko-Effizienz seiner Shoppingcenter in den meisten Kennzahlen. Im Laufe des Jahres wurden 86 % der Nachhaltigkeitsziele und -maßnahmen erreicht. Die Treibhausgas-Emissionen sanken um 9,1 %, der Stromverbrauch um 2,8 % und der Anteil der recycelten Abfälle stieg um 3 % an.



Die Umsetzung der Energie-, Wasser- und Abfalleffizienzmaßnahmen in den letzten 16 Jahren hat dazu geführt, dass allein 2018 mehr als 25 Millionen Euro an Betriebskosten vermieden wurden.



Im Vergleich zu anderen Geschäftsjahren hat Sonae Sierra die Wassernutzungseffizienz seines Portfolios seit 2003 um 21 % und die Stromeffizienz seit 2002 um 49 % verbessert. Der Anteil recycelter Abfälle ist seit 2002 um 248 % gestiegen, während der Abfall, der auf Deponien entsorgt wird, seit 2007 um 69 % zurückgegangen ist. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Emission von Treibhausgasen seit 2005 um 81 % gesenkt. Hinsichtlich „Safety & Health“ hat das Unternehmen die Schwere der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten seit 2005 um 86 % verringert.



Sonae Sierra hat für das Umweltmanagement von 26 abgeschlossenen Bauprojekten und für 52 Shoppingcenter im Betrieb die Zertifizierung nach ISO 14001 erhalten. Außerdem erlangte das Unternehmen OHSAS 18001 Zertifizierungen für das „Safety & Health“-Management von 10 Bauprojekten und für 48 Shoppingcenter im Betrieb, sowie Green Building-Zertifikate für 8 neue Entwicklungsprojekte und Shoppingcenter im Betrieb. Darüber hinaus gewann das Energieeffizienzprogramm von Sonae Sierra „Bright Program - Improving the carbon footprint of real estate“ den Silver Stevie Award in der Kategorie „Energy Industry Innovation of the Year“ bei den 15. Annual International Business Awards.



Mit einem Nettogewinn von 110 Millionen Euro zeigt das Unternehmen im Jahr 2018 auf operativer Ebene eine solide Performance. Im vergangenen Jahr verkaufte das Unternehmen Shoppingcenter-Immobilien mit einem Bruttowert von nahezu 600 Millionen Euro, erzielte signifikante Erträge und erhöhte das interannuelle EBIT für Dienstleistungen um 11 %. Mehr als 165 Millionen Euro wurden in die Erweiterung von NorteShopping, die Entwicklung zweier Outlet-Center in Spanien und Griechenland sowie in den Bau eines neuen Shoppingcenters in Kolumbien, das im Februar 2019 eröffnete, investiert.



Sonae Sierra veröffentlicht seine Ergebnisse in dem Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialbericht (Economic, Environmental and Social Report/EES). Der Bericht gibt einen Überblick über die Geschäftsstrategie und die operative Leistung des Unternehmens im Jahr 2018 und zeigt, wie das Kerngeschäft und die Nachhaltigkeitsziele miteinander verbunden sind.