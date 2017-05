Sonae Sierra sieht sich gut aufgestellt

Der Projektentwickler Sonae Sierra bilanziert für das erste Quartal 2017 einen Nettogewinn von 15,9 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (16,6 Millionen Euro), der jedoch vor allem mit der teilweisen Veräußerung von Vermögenswerten begründet wird. Die Gesamtumsätze der Mieter der Einzelhandelsimmobilien kletterten parallel um vier Prozent und die Vermietungsquote lag weltweit bei 96,3 Prozent gegenüber 95 Prozent in 2016.

In Europa konnten die Portugiesen gar einen Vermietungsstand von 97 Prozent vorweisen. Die europäischen Mieteinnahmen lagen in toto, inclusive des neuen Shopping-Centers Parklake in Bukarest, um 7,8 Prozent, auf vergleichbarer Basis um 2,8 Prozent über dem...

[…]