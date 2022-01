Sonae Sierra schließt 30 neue Mietverträge in 2021 ab

Sonae Sierra schließt das Jahr 2021 mit Vermietungserfolgen in fünf deutschen Shoppingcentern ab. Insgesamt wurden 30 neue Mietverträge für das Alexa in Berlin, die Mercaden in Böblingen, das Mercado und das Quarrée Wandsbek in Hamburg sowie für die Münster Arkaden in Münster abgeschlossen.

.

Zusätzlich wurden mehr als 30 Vertragsverlängerungen und Verträge für Pop-up-Stores erzielt. Für den sechsten Standort, das Geschäftshaus Ottensen in Hamburg, wurde Anfang Januar 2022 ein neuer Mietvertrag mit New Yorker über 1.400 m² unterzeichnet. So ist dieses Objekt zu 100 Prozent vermietet. Mit diesen Vermietungserfolgen übertrifft der Immobiliendienstleister Sonae Sierra die Erwartungen seiner Hauptauftraggeber.



Die Vermietungsquote in den sechs Einkaufszentren lag 2021 bei 97,2 Prozent. Es wurden neue Mietverträge für eine Mietfläche von über 10.000 m² unterzeichnet.



„Wir haben Vermietungserfolge in einem Jahr erzielt, das von starken Einschränkungen für den Handel bestimmt war. So schaffen wir zusätzliche Werte für unsere Auftraggeber“, sagt Jens Horeis, Sonae Sierra General Manager, verantwortlich für das Property Management in Deutschland. „Auch in diesen Zeiten vertrauen uns die Einzelhändler. Sie haben uns schon 2020 zum besten Pandemie-Manager der Branche gewählt.“



„Für das Jahr 2022 wir darauf, dass die Konzepte unserer Shoppingcenter und die Zuschnitte der jeweiligen Handelsflächen zukunftsfähig sind und passen diese laufend an die Marktentwicklungen an“, sagt Dirk von der Ahé, Head of Leasing bei Sonae Sierra in Deutschland.



Dem Trend nach kleineren Flächen und einer zunehmend gemischten Nutzung folgte Sonae Sierra 2021 durch Umbaumaßnahmen im Mercado und in den Münster Arkaden. Die große Modernisierung des Quarrée Wandsbek wurde 2021 mit Umbauten, neuem Design, Neuvermietungen und Mixed-Use-Ansätzen abgeschlossen. Innovative Handelskonzepte sind auch im Alexa zu finden, beispielsweise durch die Gewinner des Retail-Wettbewerbs First Store by Alexa, Artcellation by Surd. Bei Projekten in Zusammenarbeit mit der Berliner Stadtmission beweist das Alexa soziales und kommunales Engagement und setzt den Trend für nachhaltige Mode und Upcycling erfolgreich um. Zudem wurden 2021 in allen Centern Corona-Impf- oder Teststationen eröffnet.



Das Center-Portfolio im Management wird seit Januar 2022 um die Europa-Galerie Saarbrücken erweitert. Im Rahmen des Property Managements ist Sonae Sierra auch für die Vermietung des Centers zuständig.



30 neue Mieter auf über 10.000 m² Gesamtfläche

Das Alexa in Berlin punktet 2021 mit neuen Mietern. Dazu zählen die Möbel- und Deko-Experten O My Wood, der Anbieter von Manufakturkosmetik Wolkenseifen, der Bettenhändler Sleep.8, die Beauty-Spezialisten L’Occitane en Provence, der Spirituosenanbieter O’Donnell Moonshine und das gastronomische Konzept Tea One. Only ist innerhalb des Alexa umgezogen und präsentiert nach Umbau den größten Berliner Store der Marke. Das italienische Restaurant Pomodori serviert seit August hausgemachte Spezialitäten. 2022 wird die Modemarke Pull&Bear einziehen.



Für das Quarrée Wandsbek in Hamburg wurden 2021 als neue Mieter unter anderem der Wein- & Feinkost-Store Barrique und der Optiker Mister Spex gewonnen. Zudem eröffneten Aldi Nord, der Kreativmarkt Hamburg, der Einzelhändler TK Maxx und das Fitness-Studio Xtrafit ihre Filialen in dem Center. Neue Mieter im Hamburger Mercado sind seit 2021 Mobilcom und die Sichtwerk Augenärzte.



Die Mercaden Böblingen waren im vergangenen Jahr mit zwei Neuvermietungen an das Kaufhaus Woolworth und die Brezelbäckerei Ditsch erfolgreich. In den Münster Arkaden hat die Plasma Service GmbH 2021 eine neue Heimat gefunden und wird hier 2022 eröffnen.



Mit Edeka im Alexa hat das Vermietungsteam von Sonae Sierra eine Verlängerung des Mietvertrages um zehn Jahre vereinbart [wir berichteten].