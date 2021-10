Sonae Sierra nimmt Nahversorger ins Visier

Center Manager Sonae Sierra legt erstmals einen Spezial-AIF im Bereich Nahversorger auf. Der neue LEH-Fonds richtet sich an institutionelle Anleger und hat ein Zielvolumen von 200 Mio. Euro. Das Start-Portfolio des „Sierra German Food Retail Income Fund I “ besteht aus fünf Supermärkten.

.

Die Auflage des neuen offenen Spezial-AIF in Deutschland ist für Sonae Sierra ein neuer Meilenstein, der die Strategie unterstreicht im europäischen Investmentmanagement-Geschäft zu wachsen. Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel bietet sich da an, da sich dieser während der Pandemie kontinuierlich als stabil und widerstandsfähig erwiesen hat. Seine Zukunftsprognosen übertreffen die Aussichten, die für die Erholung des Einzelhandels insgesamt getroffen werden. “Die Auflage des neuen offenen Spezial-AIF bietet eine Lösung für professionelle und institutionelle Investoren, die nach stabilen langfristigen Erträgen suchen", so Christoph Billwiller, Leiter des deutschen Sonae Sierra Teams.



Der neue Sierra German Food Retail Income Fund I, dessen Fokus auf Discounter und Supermärkte sowie auf SB-Warenhäuser liegt, startet mit fünf Immobilien des Lebensmitteleinzelhandels, die insgesamt eine Fläche von etwa 6.500 m² Mietfläche aufweisen und von renommierten deutschen Lebensmittelmarken wie Aldi, Rewe und Netto betrieben werden.



Insgesamt verwaltet das Immobilienunternehmen in Europa derzeit zwölf verschiedene Investitionsvehikel mit einem Portfolio von Immobilienfonds und Assets im Betrieb und einem Wert von 5 Mrd. Euro.