Sonae Sierra erzielt im 1. Halbjahr 2018 Nettogewinn von 58,9 Mio. Euro

Sonae Sierra hat in der ersten Jahreshälfte 2018 einen Nettogewinn von 58,9 Millionen Euro verzeichnet; im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 64,2 Millionen Euro gewesen. Der Rückgang ist vollständig auf eine Verringerung des indirekten Ergebnisses zurückzuführen. Das EBIT erreichte einen Wert von 51,8 Millionen Euro, was eine Steigerung um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet und hauptsächlich auf dem gesteigerten Umsatz und Gewinn aus dem Dienstleistungsgeschäft basiert. Die verbesserte Performance aus dem europäischen Immobilienvermögen wurde von den Auswirkungen der 2017 getätigten Veräußerungen beeinträchtigt.

Das direkte Ergebnis stieg auf 33,0 Millionen Euro, was einer Verbesserung von 9,3 % gegenüber demselben Zeitraum 2017 entspricht. Dies spiegelt sich in einem höheren EBIT und einem besseren Finanzergebnis wider.



Das indirekte Ergebnis lag bei 25,9 Millionen Euro und damit 24 % unter Vorjahresniveau, was hauptsächlich auf die geringere Wertsteigerung des Immobilienvermögens zurückzuführen ist.



„Die Leistungen aus dem Betrieb der Einkaufscenter wurden im ersten Halbjahr 2018 gesteigert, die Umsätze der Mieter und die Mieteinnahmen weisen im gesamten Portfolio ein Wachstum auf. In allen Regionen haben wir einen hohen und stabilen Vermietungsstand. Außerdem haben wir unsere Pipeline für Projektentwicklungen noch einmal vergrößert und im Dienstleistungsgeschäft 200 neue Verträge abgeschlossen,“ zieht Fernando Guedes de Oliveira, CEO von Sonae Sierra, dennoch ein positives Fazit.



Die zugrundeliegende Leistung aus dem Betrieb der Einkaufscenter hat eine weitere Steigerung erfahren. Die Händlerumsätze stiegen insgesamt um 2,5 % (nicht wechselkursbereinigt) und 3,0 % im europäischen Portfolio, wobei besonders ein Wachstum von 15,1 % in Spanien nach der Übernahme von Área Sur im Juni 2017 und ein Wachstum von 2,1 % in Portugal herausstachen. In Rumänien stiegen die Händlerumsätze insgesamt um 5,9 % aufgrund der verbesserten Performance von ParkLake. In Brasilien verbesserten sich die Händlerumsätze ebenfalls und stiegen um 1,3 % in brasilianischen Real.



Der Vermietungsstand des Portfolios lag stabil bei 95,8 %. In Europa blieb der Vermietungsstand weitgehend stabil bei 96,7 % und stieg in Portugal um 0,3 auf 98,9 %, während er in Brasilien von 92,3 % auf 93,0 % stieg.



Die Mieteinnahmen wuchsen insgesamt um 1,6 %, wobei in Europa ein Anstieg von 1,3 % und in Brasilien ein Anstieg von 2,8 % (in brasilianischen Real) zu verzeichnen war und damit über der durchschnittlichen Inflationsrate des Zeitraums in Portugal und Brasilien.



Aktive Umsetzung der Kapitalrückgewinnungsstrategie

Sonae Sierra fuhr mit der Umsetzung seiner Kapitalrückgewinnungsstrategie fort. ORES Socimi, das Gemeinschaftsunternehmen von Sonae Sierra und Bankinter aus Spanien, erwarb in diesem Zeitraum mehrere Immobilien in Spanien und Portugal für eine Gesamtinvestitionssumme von ungefähr 115 Millionen Euro. Der Sierra-Fonds erwarb außerdem den Hypermarkt im Einkaufscenter Valle Real.



Demgegenüber veräußerte der Fonds Sierra Portugal SerraShopping an ein neues Joint- Venture (5 %/95 %) zwischen Sonae Sierra und Armórica Portugal.



Pipeline für Projektentwicklung und Wachstum des Dienstleistungsgeschäfts

Die Pipeline für Projektentwicklung des Unternehmens umfasst die folgenden Projekte: Jardín Plaza Cúcuta (Kolumbien), das neue Emilia-Viertel in Parma (Italien), das McArthurGlen Designer Outlet Málaga (Spanien), das Einkaufscenter Zenata (Marokko) und in Portugal die Erweiterungen von NorteShopping und Centro Colombo.



Im Februar wurde im italienischen Parma ein neues Projekt vorgestellt, zu dem die Bauarbeiten bereits begonnen haben. Dieses 50:50-Joint-Venture zwischen Sonae Sierra und Impresa Pizzarotti & C. S.p.A stellt eine Investition von rund 200 Millionen Euro zur Entwicklung eines Stadterneuerungsprojekts dar, in dessen Rahmen ein Einkaufscenter und ein Fachmarktzentrum mit einer vermietbaren Gesamtfläche von 74.000 m² und 170 Ladenlokalen entstehen werden.



Die Bauarbeiten am McArthurGlen Designer Outlet Málaga (Spanien) haben bereits begonnen. Dieses 50:50-Joint-Venture zwischen McArthurGlen und Sonae Sierra stellt eine Investition von 140 Millionen Euro dar und schafft 30.000 m² neue Einzelhandelsfläche. Es wird den Verbrauchern einen überzeugenden Mix aus über 170 Marken bieten.



Auch beim Jardín Plaza Cúcuta, einer Partnerschaft zwischen Sonae Sierra und Central Control, sind die Bauarbeiten bereits vorangeschritten. Das Projekt weist eine Gesamtinvestitionssumme von 52 Millionen Euro auf, wird eine vermietbare Gesamtfläche von 43.000 m² bieten und somit das größte Einkaufscenter der Stadt sein. Die Eröffnung ist für Ende 2018 geplant.



Ebenfalls begonnen haben die Bauarbeiten am Einkaufscenter NorteShopping zur Erweiterung der vorhandenen 54.618 m² vermietbarer Gesamtfläche um 15.000 m² mit einer Investitionssumme von 72 Millionen Euro.



Im Bereich der professionellen Dienstleistungen schloss Sonae Sierra im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 200 neue Verträge ab: 189 davon im Bereich der Projektentwicklung, neun im Bereich Immobilienverwaltung und zwei im Bereich Investitionsmanagement. Zusätzlich wurden im Anschluss an die kürzlich erfolgten Veräußerungen in Portugal drei Dienstleistungsverträge im Gesamtvolumen von 1,8 Millionen Euro verlängert.