Somnoo übernimmt Forsters Posthotel in Donaustauf

Das 4-Sterne-Hotel „Forsters Posthotel“ in Donaustauf bei Regensburg wird vom Schweizer Hoteleigner und -betreiber Somnoo übernommen und betrieben. Das Hotel im Einzugsgebiet Regensburgs am Fuße der Walhalla verfügt über 71 Zimmer und Suiten, zusätzlich bietet das Hotel zwei Restaurants, einen Wellness-Spa-Bereich sowie Veranstaltungsräumlichkeiten für geschäftliche und private Feiern.

Der neue Eigentümer und Betreiber der Hotelimmobilie, Somnoo, besitzt und betreibt bereits über 50 Hotels in Deutschland und Frankreich. „Neben unseren Hotels in Nordrhein-Westfalen eröffnen wir mit dem Posthotel eine weitere Region für uns in Deutschland. Auch hier freuen wir uns wieder auf die Zusammenarbeit mit dem bewährten Team an Mitarbeitern und Geschäftspartnern vor Ort, um die tolle Erfolgsgeschichte der Verkäufer für unsere Kunden weiterzuleben.“ kommentiert Geschäftsführer Nils Backhaus den Ankauf.



In einem strukturierten Transaktionsprozess identifizierte Christie & Co im Auftrag der Eigentümer den Käufer und Betreiber für das Hotel mit einer Nutzfläche von 3.700 m² in der Maxstraße 43. „Bereits vor der Pandemie ist die Tourismusregion Regensburg kontinuierlich gewachsen und konnte jährlich mit mehr Übernachtungen glänzen. Aufgrund dieser Nachfragesituation erwarten wir eine rasche Erholung und Stabilisierung, die sich bereits stark in diesem Jahr abzeichnet. Das Interesse europaweit agierender Hotelinvestoren an dem Objekt ist ein weiterer Beleg für die Attraktivität der Region. Wir wünschen dem neuen Eigentümer und Betreiber Somnoo viel Freude und Erfolg mit dem „Forsters Posthotel“, erklärt Robin Barth, Senior Consultant Investment & Letting bei Christie & Co, der den Verkauf seitens der Eigentümerfamilie begleitet hat.