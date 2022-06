Die SoluM Europe GmbH schließt einen neuen Mietvertrag über rund 840 m² im Maxxon in der Frankfurter Straße 10-14 in Eschborn ab. Die Mietfläche des bislang in Schwalbach ansässigen Unternehmens wird sich damit verdoppeln. Beraten wurde der international tätige ESL-Anbieter von Blackolive.

[…]