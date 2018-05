Solo West-Gebäude in Frankfurt am Main erreicht Vollvermietung

LaSalle Investment Management hat die letzte freie Büroeinheit im Solo West-Bürogebäude in Frankfurt am Main vermietet. Die in der Guiollettstraße im Frankfurter Westend gelegene dreiseitig freistehende, zehngeschossige Büroimmobilie ist nun vollvermietet. Sie verfügt über eine Mietfläche von insgesamt rund 5.800 m² und zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität sowie eine hervorragende Ausstattungsqualität und eine exzellente Lage aus. Sowohl das Bankenviertel, als auch der Opernplatz und die Haupteinkaufsstraße „Zeil“ sind fußläufig zu erreichen. Das 1990 errichtete Gebäude wurde 2014 umfassend renoviert.

.

Solo West gehört zum LaSalle E-REGI, einem offenen, pan-europäischen Immobilienfonds, der von der LaSalle Investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegt wurde. Der Fonds ist stark diversifiziert und erzielte bisher gemessen am IPD-SFIX-Index regelmäßig eine exzellente überdurschnittliche Performance.



„Nachdem wir das Gebäude vergangenes Jahr erworben haben, ist es uns gelungen, die verbleibenden 35% an leerstehenden Flächen an verschiedene erstklassige Mieter und entsprechend unserer Erwartungen zu vermieten,“ so Hagen Knaupp, Leiter Asset Management bei LaSalle KVG.