Solider Jahresauftakt auf dem Leipziger Logistikmarkt

Mit einem Flächenumsatz von 45.000 m² startet der Leipziger Lager- und Logistikflächenmarkt noch ein wenig zurückhaltend ins Jahr 2017. Zwar wurde das schwache Vorjahresergebnis mehr als verdoppelt, jedoch der langjährige Durchschnitt um gut 20 % verfehlt. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.

„Zurückzuführen ist diese Entwicklung in erster Linie auf die am Markt fehlenden Großgesuche, sodass im ersten Quartal nur ein großflächiger Vertrag registriert werden konnte. Hierbei handelt es sich um den Abschluss eines Logistikdienstleisters und gleichzeitig Eigennutzers in Halle (Saale) über 28.000 m²„, sagt Christopher Raabe, Head of Industrial Letting der BNP Paribas Real Estate GmbH. Eine stärkere Nachfrage besteht hingegen im Bereich bis 5.000 m², jedoch konnten in dieser Größenklasse aufgrund des knappen Flächenangebots nur wenige Abschlüsse generiert werden. Neuanmietungen in diesem Segment erfolgten unter anderem durch ein Freizeitunternehmen in Leipzig (5.000 m²) und durch das Textil-Recycling-Unternehmen SOEX im Sunpark in Bitterfeld-Wolfen (4.000 m²).



Bei der Verteilung des Flächenumsatzes nach Branchen führen die traditionell starken Logistikdienstleister das Ranking an. Dank des bereits genannten Großabschlusses tragen sie rund zwei Drittel zum Ergebnis bei und stellen damit alle anderen Branchen in den Schatten. Die zweitplatzierten Ver– und Entsorgungsunternehmen, zu denen auch die Vermietung an die Firma SOEX zählt, schließen sich mit 9 % an. Kaum in Erscheinung traten im ersten Quartal Handelsunternehmen mit etwas mehr als 3 % und das Baugewerbe/Handwerk mit knapp 2 %. Die Sammelkategorie Sonstige, hinter der sich alle hier nicht genannten Branchen verbergen, steuern zusammen fast ein Fünftel zum Ergebnis bei.



Auch wenn im ersten Quartal nur ein Großabschluss am Leipziger Lager- und Logistikflächenmarkt registriert wurde, kann sich die Größenklasse über 20.000 m² mit einem Anteil von 63 % das größte Kuchenstück sichern. Im Bereich zwischen 8.000 und 20.000 m² konnte, wie im Vorjahr, noch kein Abschluss verzeichnet werden. Vor diesem Hintergrund trugen nur noch kleinflächige Verträge zum Ergebnis bei. Dabei entfallen gut 20 % auf die Gruppe zwischen 3.000 und 5.000 m² und knapp 17 % auf das Segment bis 3.000 m². Erfreulich ist, dass damit beide bei der absoluten Betrachtung über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegen.



Die Spitzenmiete, die für innenstadtnahe Neuentwicklungen in Gewerbeparks erzielt wird, hat in den letzten 12 Monaten ihren Aufwärtstrend weiter fortgesetzt und ist erneut um gut 1 % auf 4,45 Euro/m² gestiegen. Eine Stabilisierung fand hingegen bei der Durchschnittsmiete statt, die damit bereits seit Ende 2014 ihr Niveau von 3,65 Euro/m² hält. Darüber hinaus hat der Markt auf das fehlende Flächenangebot, das im gesamten Marktgebiet insbesondere für Gesuche regionaler Speditionen und Logistikdienstleister ab 1.500 m² gilt, reagiert und im Umkreis des Flughafens mit dem Bau einiger neuer Projekte begonnen. Eine Fertigstellung ist hier für 2018 geplant.



Perspektiven

„Trotz des moderaten Ergebnisses im ersten Quartal kann am Leipziger Logistikmarkt positiv auf den weiteren Jahresverlauf geblickt werden. Dabei sollten kurzfristig vereinzelt auslaufende Mietverträge in Multi-Tenant-Objekten und die Realisierung von Neubauprojekten zu einem leichten Anstieg des Flächenangebots führen. Von dieser Entwicklung dürfte aufgrund der Flächenknappheit die Nachfrage profitieren, sodass ein Ergebnis im Bereich des langjährigen Durchschnitts (187.000 m²) durchaus realistisch ist. Darüber hinaus sollten sich sowohl die Spitzen- als auch die Durchschnittsmiete auf dem derzeitigen Niveau stabilisieren“, so Raabe.