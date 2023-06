Solide Vermietungsleistung auf Hamburger Büromarkt

Der Hamburger Büromarkt knüpfte im zweiten Quartal 2023 mit ca. 129.000 m² neu vermieteter Bürofläche an den soliden Jahresauftakt an. In Addition mit den ca. 99.000 m² Bürofläche aus dem ersten Jahresviertel beträgt der gesamte Flächenumsatz nach sechs Monaten somit ca. 228.000 m². Bis auf den Mietvertragsabschluss von Gruner & Jahr über ca. 17.200 m² in der HafenCity blieben Abschlüsse im Großflächensegment weitestgehend aus.

.

„Weiterhin werden Anmietungen hauptsächlich im Flächensegment zwischen 1.000 und 5.000 m² getätigt. Der Mittelstand wurde auch im zweiten Quartal seiner prognostizierten Rolle als Stabilisator und Garant für eine solide Vermietungsleistung gerecht“, sagt Leon Müller, Senior Immobilienberater bei der Angermann Real Estate Advisory AG. Auch für die zweite Jahreshälfte ist davon auszugehen, dass das Anmietungsgeschehen hauptsächlich von mittelständischen Unternehmen bestimmt wird. „Viele Unternehmen führen derzeit eine „Stay-or-Leave-Analyse“ durch und sondieren, parallel zu den Verhandlungen mit ihrem Vermieter, den Hamburger Büroflächenmarkt. Es bleibt abzuwarten, ob hieraus im weiteren Jahresverlauf Neuanmietungen oder eben Vertragsverlängerungen resultieren“, so Leon Müller.



Wie schon im Vorquartal hat sich das Angebot an freien Büroflächen im Verlauf des zweiten Jahresviertels reduziert. Statt ca. 532.000 m² stehen aktuell nur noch ca. 524.000 m² Bürofläche zur Verfügung. Dies entspricht einer Leerstandsquote von 3,7 %. „Durch das geringe Flächenangebot, besonders in den stark nachgefragten Innenstadtlagen, befinden sich Vermieter weiterhin in einer guten Verhandlungsposition“, sagt Leon Müller.



Die Spitzenmiete hat das im dritten Quartal 2022 erstmals erreichte Rekordniveau von 35,00 Euro/m² im zweiten Quartal 2023 abermals bestätigt. Einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorquartal verzeichnete die Durchschnittsmiete, die nunmehr 22,00 Euro/m² statt 19,90 Euro/m² beträgt. „Aufgrund der stetig steigenden Kosten im Bereich der Projektentwicklung ist in den kommenden Monaten weiterhin mit einem Anstieg der Angebotsmieten für Büroneubauten zu rechnen“, erklärt Leon Müller.



Im Branchenvergleich wurde im ersten Halbjahr 2023 der größte Flächenumsatz durch den Beratungssektor erzielt. Insgesamt beläuft sich die Vermietungsleistung in diesem Bereich auf ca. 18.000 m². Knapp dahinter folgen das Verlags- und Druckgewerbe mit ca. 17.900 m² sowie der Wirtschaftszweig IT und Multimedia mit ca. 17.600 m².



Mit einem Flächenumsatz von ca. 69.300 m² belegte die City auch nach den ersten sechs Monaten 2023 die Spitzenposition im Standortranking. Komplettiert werden die Top-3 der umsatzstärksten Bürostandorte von der HafenCity mit ca. 31.600 m² sowie der City Süd mit ca. 21.400 m². Die meisten Mietverträge (108) wurden in der ersten Jahreshälfte 2023 im Flächensegment zwischen 250 und 700 m² abgeschlossen. Die in diesem Bereich erwirtschaftete Vermietungsleistung von ca. 47.600 m² bedeutet jedoch nur einen Umsatzanteil von 18 %. Der größte Anteil am Gesamtflächenumsatz entfällt mit 56 % (ca. 128.300 m²) auf das Segment über 1.500 m², in dem 34 Mietverträge abgeschlossen wurden.