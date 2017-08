Patrick Rehberger

Die Aktionäre der Solidare Real Estate Holding haben auf der gestrigen außerordentlichen Hauptversammlung in Valletta Patrick Rehberger (38), COO der Solidare, in den Verwaltungsrat gewählt. Zusammen mit Zeki Yigit, Gründer und Mehrheitsaktionär von Solidare, agiert er als Executive Director im dreiköpfigen Board of Directors der Gesellschaft. René Müller ist Non-Executive Director.

.