Die Cubion Immobilien AG vermittelte einen Mietvertrag über rund 500 m² Bürofläche in der Norbertstraße 7 in Essen-Rüttenscheid. Neuer Mieter ist der Personaldienstleister Solcom GmbH, welcher die neue Bürofläche bereits im September dieses Jahres bezogen hat. Eigentümer der Immobilie ist eine Immobilienverwaltungsgesellschaft mit zentralem Firmensitz in Duisburg.

