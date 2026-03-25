SolaX Power Europe verlegt Deutschland-HQ nach Neu-Isenburg

Der chinesische Technologiekonzern Sino-Era New Energy mit Fokus auf erneuerbare Energien suchte für das Headquarter seiner Deutschland-Tochter, der SolaX Power Europe GmbH, einen größeren Standort im Raum Frankfurt. Aengevelt Immobilien vermittelte dem Unternehmen dazu einen Mietvertragsabschluss über rd. 660 m² moderne Büro- und Showroom-Fläche in dem Büro- und Gewerbeobjekt Trio in Neu-Isenburg.

.

Das Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von rund 18.000 m² liegt in der Gutenbergstraße 6-12, Rathenaustraße 54 im Gewerbegebiet Süd und gehört seit Beginn des Jahres der Emon Group, die es vom kanadischen REIT Inovalis übernommen hat [wir berichteten]. Mietbeginn ist im Frühjahr 2026. Die SolaX Power Europe GmbH verlegt dann ihren Deutschland-Sitz von Eschborn nach Neu-Isenburg.



„Nach einer erfolgreichen Startphase suchte die SolaX Power Europe GmbH für den Ausbau ihrer Vertriebsaktivitäten in Deutschland und Europa größere Flächen im Raum Frankfurt, insbesondere für einen Showroom zur Präsentation ihrer Solaranlagen. Dazu bietet der von uns vermittelte Standort mit seiner exakt zum Suchprofil passenden Kombination aus Büro- und Showroom-Flächen durch seine verkehrsgünstige Lage im südlichen Rhein-Main-Gebiet hervorragende Voraussetzungen für deutschland- und europaweite Vertriebs- und Marketingaktivitäten und eine gezielte Expansion“, kommentiert Neelam Mahtani-Staehle, Vermietungsexpertin von Aengevelt Frankfurt, und ergänzt: „Dieser Abschluss bestätigt den attraktiven Wirtschaftsstandort Rhein-Main als erste Wahl vieler internationaler Unternehmen für ihr Deutschland- und Europageschäft.“