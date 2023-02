Solarwatt eröffnet neuen Installationsstandort in NRW

Solarwatt plant die Eröffnung eines weiteren Installationsstandorts in Deutschland. Das Dresdner Solarunternehmen baut in Bochum einen eigenen Handwerksbetrieb auf, der pro Jahr bis zu 1.000 neue Photovoltaik-Anlagen installieren und in Betrieb nehmen soll. Die Eröffnung ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen. Brockhoff war bei der Anmietung der 1.900 m² großen Büro- und Hallenkombination beratend tätig. Bei dem Eigentümer der Immobilie „Fröhliche Morgensonne 6“ handelt es ich um einen Privatinvestor.

.

„Dass sich Unternehmen wie Solarwatt bei uns niederlassen, beweist die Attraktivität des Standortes“, freut sich Ralf Meyer. Der Geschäftsführer der Bochum Wirtschaftsentwicklung ist überzeugt: „Nachhaltig Strom zu erzeugen, ist für die Energiegewinnung der Zukunft entscheidend. Spitzentechnik und qualifiziertes Personal, das genau dieses Know-how an den Mann bringt, in Bochum, im Zentrum des einwohnerstarken Ruhrgebiets zusammenzubringen, ist ein Erfolg.“