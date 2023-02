Solarunternehmen mietet in der Carlstadt

Die Greening Solar GmbH bezieht zum 01. März 2023 neue Räumlichkeiten mit 260 m² Fläche in der Düsseldorfer Innenstadt. Vormals in der Königsallee ansässig, wechselt das Solarunternehmen den Standort innerhalb der Landeshauptstadt und zieht in eine unweit gelegene Büroimmobilie mit rund 810 m² Gesamtfläche in der Poststraße 7. Als Ingenieurbüro für bautechnische Gesamtplanung setzt das Unternehmen auf gesamtheitliche Dienstleistungen im Solarsektor. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses für den Mieter beratend tätig.

.

„Mit dem Umzug in das deutlich größere Büro werden die erforderlichen Rahmenbedingungen für unser Unternehmen erfüllt. Der neue Standort ist ein Beitrag, um unsere Kundenattraktivität weiter auszubauen und dem Wachstum anzupassen“, sagt Jose Antonio Reyes, Country Manager Deutschland bei der Greening Solar GmbH.