Solar-Offensive in LÃ¼neburg: Krome Campus setzt auf Eigenstrom

Am Krome Campus in LÃ¼neburg ist eine Photovoltaikanlage mit 459 kWp in Betrieb gegangen. Betreiber MWCM stÃ¤rkt damit die Energieautarkie des Standorts und reduziert die COâ‚‚-Emissionen deutlich.

.

Mit der Inbetriebnahme der neuen PV-Anlage treibt MWCM die nachhaltige Entwicklung des Krome Campus weiter voran. Mehr als 1.000 Solarmodule auf den DachflÃ¤chen erzeugen kÃ¼nftig rund 430.000 kWh Strom pro Jahr und decken einen Teil des Energiebedarfs direkt vor Ort.



Mit einer installierten Leistung von rund 459 kWp erzeugt die neue Anlage kÃ¼nftig etwa 430.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr â€“ direkt vor Ort und vollstÃ¤ndig aus Sonnenenergie. Dadurch lassen sich jÃ¤hrlich rund 200 Tonnen COâ‚‚ einsparen. Mehr als 1.000 Solarmodule auf den DachflÃ¤chen der CampusgebÃ¤ude leisten nun einen wesentlichen Beitrag zur energetischen Eigenversorgung des Standorts und erhÃ¶hen zugleich dessen UnabhÃ¤ngigkeit von externen Energiequellen.



â€žMit der neuen PV-Anlage stÃ¤rken wir nicht nur die Energieeffizienz des Krome Campus, sondern auch seine langfristige AttraktivitÃ¤t als moderner Unternehmensstandortâ€œ, betont Christian Meyer, der geschÃ¤ftsfÃ¼hrende Gesellschafter der MWCM. Das Unternehmen hatte den BÃ¼rocampus an der Wulf-Werum-StraÃŸe Mitte 2022 in einem Joint Venture mit dem Versorgungswerk der ZahnÃ¤rztekammer Schleswig-Holstein erworben und verwaltet das Objekt seitdem.